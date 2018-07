Haddad participa de cerinônia em comemoração aos 461 anos de SP

A data é lembrada em várias outras atividades previstas para ocorrer em diversos pontos da cidade, durante todo o dia. Entre elas estão shows em diferentes palcos espalhados pela cidade. O do cantor Jorge Ben Jor, por exemplo, acontece às 16 horas, no Centro Esportivo e de Lazer Tietê.

A programação musical, além dos palcos que fazem parte da festa oficial, inclui uma apresentação gratuita de música instrumental, no Teatro São Pedro, com a Banda Sinfônica do Estado, a Jazz Sinfônica e a Orquestra do Teatro. No Teatro Municipal, às 17 horas, haverá concerto da Orquestra Experimental de Repertório.

Importantes pontos turísticos da capital também são atração, num passeio gratuito de trólebus. A saída acontece a cada quatro minutos, a partir das 9h15, do Pateo do Collegio. O trajeto inclui o Mosteiro do São Bento, Edifício Martinelli, Edifício Altino Arantes, Viaduto do Chá, Theatro Municipal, Praça da República, Edifício Itália, Biblioteca Mário de Andrade, Largo São Francisco e Catedral da Sé.

A gastronomia, um dos atrativos de São Paulo, não poderia ficar de fora. Grandes chefs de cozinha e food trucks se reúnem entre as 11 horas e as 20 horas, em frente ao Theatro Municipal, no centro da capital paulista. Além disso, como já é tradicional nos finais de ano e em outras datas comemorativas, a Fonte do Parque Ibirapuera se torna atração. Haverá show de luzes, movimentos de água e música às 20h30 e 21 horas.