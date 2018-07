Haddad: Projeto sobre dívida de SP precisa ser aprovado O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, demonstrou nesta sexta-feira estar confiante numa tramitação rápida do projeto de lei que trata da renegociação da dívida do município. "Temos de agilizar a tramitação do projeto e já recebi vários telefonemas de deputados e senadores que sabem da importância de aprová-lo", disse. Segundo Haddad, da parte do Poder Executivo está tudo encaminhado.