Haddad promete manter tarifa de ônibus até junho Apesar do reajuste dos combustíveis anunciado na terça-feira (29) pela Petrobras, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a tarifa de ônibus da capital paulista não sofrerá aumento até junho. "Vamos segurar até junho", afirmou o prefeito, após participar de cerimônia da troca de comando da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Vale do Anhangabaú.