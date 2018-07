Haddad quer 'pacto' para evitar perda com IPVA

"Vamos sentar com o governo do Estado para verificar como São Paulo pode parar de ser prejudicada com essa verdadeira sangria que está acontecendo. Já perdemos R$ 320 milhões, que dariam para construir 300 creches", afirmou o prefeito, que voltou a prometer que vai acabar com a taxa de inspeção veicular. "O paulistano saiba que, assim que aprovada a lei, ele vai se livrar desse tributo que eu me comprometi a revogar."

Haddad também voltou a dizer que o aumento da passagem de ônibus deve ocorrer no meio do ano e será abaixo da inflação acumulada desde o último reajuste. Questionado sobre se ao segurar o aumento da passagem, a pedido do ministro da Fazenda, Guido Mantega, São Paulo vai pagar parte da conta para conter a inflação, o prefeito justificou ter acatado o pedido porque no início do ano a população já tem muitos tributos para pagar. "IPTU, IPVA, material escolar, é muita coisa no bolso do contribuinte."