Haddad se aproxima de Serra em SP; Russomano segue líder--Datafolha

Serra e Haddad estão em empate técnico, com 20 e 17 por cento, respectivamente, enquanto Russomano oscilou 3 pontos para baixo para 32 por cento da preferência do eleitorado em comparação com o levantamento da semana passada.

O candidato do PSDB, que liderava a pesquisa com folga em junho, com 30 por cento da preferência dos eleitores, teve uma variação negativa de 1 ponto, enquanto Haddad oscilou 1 ponto para cima, de acordo com a pesquisa encomendado pela Folha de S.Paulo e TV Globo. As variações ficaram dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

A variação negativa de Russomano foi a primeira oscilação nesta direção do candidato desde dezembro, quando saiu de 16 por cento para os 35 por cento registrados na pesquisa anterior.

Em terceiro lugar, Gabriel Chalita (PMDB) oscilou de 7 para 8 por cento nas intenções de voto, enquanto Soninha Francine (PPS) manteve-se com 5 por cento.

Nove por cento dos entrevistados disseram que votariam nulo ou em branco, enquanto 7 por cento declararam estar indecisos.

O levantamento ouviu 1.221 eleitores entre os dias 10 e 11 de setembro.

(Por Daniela Ades, em São Paulo)