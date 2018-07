Haddad se reúne com conselho político O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu na manhã desta quarta-feira, 19, com o Conselho Político do município, na sede da prefeitura. A reunião atrasou o início da entrevista coletiva à imprensa do prefeito, prevista para as 10 horas. De acordo com assessores de Haddad, apesar de a coletiva ser realizada para possíveis anúncios em relação ao preço da passagem de ônibus e às manifestações na capital paulista, o teor da reunião do Conselho Político, composto por secretários e subprefeitos, não foi revelado.