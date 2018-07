Haddad se reúne com ONGs de educação

A avaliação é de que São Paulo não era, até a gestão passada, uma cidade amigável a parcerias, sejam elas institucionais, com o governo federal, ou com a sociedade. A Prefeitura pretende criar, em alguns CEUs, pontos de formação de professores, além de aumentar o número de bolsistas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). A criação de mestrados profissionais para professores também foi lançada. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.