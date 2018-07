Haddad sobe e está numericamente à frente de Serra, diz Ibope O candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, subiu 3 pontos nas intenções de voto, mantendo-se empatado tecnicamente com José Serra (PSDB), mas à frente do tucano, que oscilou negativamente dois pontos, apontou pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira.