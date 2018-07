Haddad sugere parceria com empresários para educação O ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu hoje parceria entre empresários e governo federal para investimento nas escolas públicas. A idéia é alinhar as ações de responsabilidade social das empresas com o Plano de Desenvolvimento da Educação. O ministro lembrou que o MEC tem radiografia a respeito do desempenho das 40 mil escolas públicas do País, o que facilitaria no momento de decidir quais as unidades devem receber o apoio das empresas. "Os empresários estão acostumados a pensar na escolaridade dos seus empregados. Mas não basta pensar no curto prazo e nos ganhos imediatos na capacitação da atual força de trabalho. É preciso pensar se os filhos dos empregados estão tendo acesso a uma educação de qualidade, porque eles serão a força motriz do desenvolvimento da próxima geração", discursou o ministro para uma platéia de empresários, ao receber a medalha do Mérito Industrial, na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.