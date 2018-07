Haddad tem 11 pontos de vantagem sobre Serra em São Paulo, diz Ibope

De acordo com o levantamento, encomendado pela TV Globo, Haddad tem 48 por cento das intenções de voto, contra 37 por cento do candidato do PSDB.

Brancos e nulos somaram 9 por cento, e 6 por cento dos entrevistados não souberam responder.

Essa é a primeira pesquisa realizada pelo instituto após o primeiro turno da eleição municipal, no último domingo.

A sondagem do Ibope está em linha com os números divulgados na véspera pelo Datafolha, que mostraram Haddad com 47 por cento ante 37 por cento de Serra.

No primeiro turno, o tucano foi o mais votado com 30,75 por cento dos votos válidos, seguido do petista, que teve 28,98 por cento.

O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre os dias 9 e 11 de outubro na capital paulista. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)