Haddad vê apoio popular às ações pelo transporte público

"A tendência no mundo é que se economize tempo ao se optar pelo transporte público", afirmou Haddad após evento na capital paulista. Ele disse que isso não ocorria antes porque não havia uma política para privilegiar o transporte público, o que, segundo o prefeito, agora existe. "Quem optar pelo transporte público vai acabar tendo benefícios, sobretudo economia de tempo."

O prefeito se manifestou durante em cerimônia de assinatura de memorando de entendimento entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Prefeitura de São Paulo, durante a visita do diretor-geral da OIT, Guy Ryder, a primeira oficial ao Brasil desde que assumiu o cargo no ano passado.