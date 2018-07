Haddad veta projeto que acabava com multa do rodízio O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vetou o projeto de lei aprovado no mês passado pela Câmara Municipal que acabava com a multa do rodízio de trânsito em São Paulo para quem cometesse a infração pela primeira vez. Segundo Haddad, a regra contraria o Código de Trânsito Brasileiro, que já prevê a conversão da multa por advertência após análise do órgão encarregado de processar as autuações, em determinadas situações.