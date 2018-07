HAG Participações, holding da IGB Eletrônica, desiste de abrir capital

O pedido de registro foi feito em 2012. Em agosto do ano passado, a empresa havia pedido a suspensão por 60 dias úteis para atender questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A IGB Eletrônica dizia que pretendia abrir o capital da holding HAG com o objetivo de atender aos acionistas minoritários, "colocando-os em pé de igualdade com os acionistas controladores" no que diz respeito à participação na Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD), para a qual a marca Gradiente foi arrendada em 2011.

A IGB disse nesta quarta-feira que mantém seu plano "B" de transformar a CBTD em sua subsidiária integral e o cronograma para implementação desta medida será apresentado até 30 de março.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Luciana Bruno)