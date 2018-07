Haiti adia decisão sobre lista de candidatos à presidência

A previsão era que o conselho eleitoral provisório finalizasse na terça-feira a lista de candidatos que preenchem os requisitos legais para participar da eleição de 28 de novembro, na qual será escolhido o sucessor do presidente René Préval.

Mas o anúncio da lista final foi deixado de lado para permitir que o conselho tenha mais tempo para decidir sobre questões legais contra vários dos 34 inscritos, incluindo Jean.

O cantor e compositor Jean, de 40 anos, é muito popular no Haiti, país pobre do Caribe e que enfrenta dificuldades para se recuperar do devastador terremoto de 12 de janeiro, que matou cerca de 300 mil pessoas e destruiu boa parte da capital, Porto Príncipe.

A lei eleitoral haitiana estipula que os candidatos têm de ter vivido pelo menos cinco anos consecutivos no Haiti e estar em dia com os impostos, entre outros requisitos. Por isso, há várias contestações legais contra diversos candidatos declarados, incluindo Jean, que deixou o Haiti aos 9 anos, rumo aos Estados Unidos, onde iniciou e deslanchou sua carreira musical internacional.

Também estão em xeque as candidaturas de Jacques Edouard Alexis, que foi primeiro-ministro por duas vezes, e Leslie Voltaire, um urbanista educado nos EUA e ex-ministro, envolvido intensamente na reconstrução do Haiti depois do terremoto.