Haiti desapropria terras para refugiados O premiê do Haiti, Jean-Max Bellerive, afirmou que vai desapropriar terras para construir campos de refugiados para as vítimas do terremoto. Ele disse que as terras do governo não são suficientes e não há escolha senão tomar propriedades privadas. Segundo a lei, os proprietários deverão ser indenizados.