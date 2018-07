Haiti 'levará tempo' para se recuperar após tempestades

O Haiti deverá demorar para se recuperar após a temporada de furacões deste ano, segundo disse neste sábado um representante da ONU (Organização das Nações Unidas). "Os estragos são muito grandes e é o efeito cumulativo de três tempestades atingindo quase o mesmo lugar que faz com que (a situação) seja tão ruim", disse à BBC John Holmes, sub-secretário geral da ONU para Questões Humanitárias e Emergência. O Haiti foi atingido pela tempestade tropical Hanna, depois da passagem da tempestade Fay e, na semana passada, do furacão Gustav. Hanna trouxe pesadas chuvas no país durante quatro dias, causando inundações e deslizamentos de terra. Nesta sexta-feira, a polícia haitiana encontrou 495 corpos em Gonaives, no nordeste do país, depois que as águas lamacentas da enchente provocada pela Hanna começaram a baixar. Segundo o coordenador de Ajuda Humanitária da ONU no Haiti, Joel Boutroue, a verdadeira escala da tragédia está sendo revelada gradualmente e é difícil levar ajuda a parte da população já que estradas ainda estão inundadas. "Há uma área, e não é apenas a cidade de Gonaives em si, mas a região inteira, que foi coberta, inundada, e agora a água está gradualmente recuando e há lama e ainda há áreas inundadas", disse à BBC. Ajuda Um navio com 33 toneladas de suprimentos das Nações Unidas (ONU) chegou ao país nesta sexta-feira, para ajudar cerca de 600 mil pessoas que enfrentam dificuldades com os estragos causados por Hanna. Segundo John Holmes, da ONU, o momento da tragédia não poderia ser pior, já que o Haiti foi seriamente afetado pela crise de alimentos. "É particularmente doloroso que um grande esforço estava acontecendo para tentar combater a crise de alimentos, por exemplo, tentando reconstruir o setor agrícola do Haiti e reconstruir as estruturas tradicionais de irrigação e assim por diante. Está claro que um dos efeitos da sucessão de tempestades foi levar muito disso embora", disse Holmes, da ONU. A Cruz Vermelha Internacional e a Crescente Vermelha lançaram um apelo por US$ 3,4 milhões para ajudar as vítimas haitianas. A tempestade Hanna segue agora para os Estados Unidos, onde já atinge a costa dos Estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul. Já o furacão Ike, com ventos de até 185 quilômetros por hora, vem do Atlântico e ameaça as Bahamas. Há temores de que Ike possa ser a tempestade mais forte até agora. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.