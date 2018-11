Haiti libera norte-americano acusado de sequestro

O pai do menino acusou Paul Waggoner de roubar o seu filho, que foi admitido no hospital onde Waggoner trabalhava. A corte recebeu evidências de que o bebê tinha morrido no hospital.

Waggoner, que é cofundador do grupo de ajuda Materials Management Relief Corps, criado após o terremoto que atingiu o Haiti, foi liberado na quarta-feira, conforme informou seu advogado, Enock-Gene Genelus, à Reuters.

Um juiz abriu uma investigação para determinar se o bebê tinha sido sequestrado ou morreu no hospital depois do terremoto devastador que atingiu o Haiti em 12 de janeiro e deixou mais de 250.000 mortos.

Waggoner indicou que ele pode colocar um fim a seu envolvimento pessoal com ajuda humanitária em campo no Haiti, mas pediu a outros trabalhadores que continuem seus esforços.

"Eu adoro o Haiti e temo que este incidente faça com que muitos trabalhadores de ajuda humanitária deixem de vir para ajudar", afirmou.

(Reportagem de Joseph Guyler Delva)