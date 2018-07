Haitianos pedem refúgio ao Brasil após entrada ilegal Um grupo de 14 haitianos que entrou ilegalmente no Brasil, procedente da Bolívia, onde chegou do Haiti, protocolou hoje pedido de refúgio na Superintendência da Polícia Federal de Campo Grande. O documento foi encaminhado ao Conare (Comitê Nacional de Refugiados) ligado ao Ministério da Justiça, para ser analisado. A decisão poderá demorar até seis meses, conforme explicaram funcionários da organização, mas enquanto isso os estrangeiros têm trânsito livre no País.