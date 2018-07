Haitianos terão aulas de Português e cursos técnicos

O ministro informou que foi definida na segunda-feira uma parceria entre os ministérios do Trabalho e Emprego (MTE), da Educação e do Desenvolvimento Social para que os imigrantes tenham acesso gratuito a um curso de Português. A ação tem o objetivo de que eles estejam habilitados a participar de outros programas de treinamento oferecidos pelo Governo.

De acordo com Dias, o País já recebeu cerca de 20 mil haitianos. Os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) estarão disponíveis para todos. O ministro disse ainda que também estarão liberadas vagas na Universidade do Trabalhador, que deve ser lançada até o mês de julho com foco no ensino online.

Manoel Dias participa na manhã desta quarta de uma audiência pública na Câmara dos Deputados promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família em conjunto com a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.