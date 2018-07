Hamas aceita 24 horas de trégua humanitária

Os militantes islâmicos do Hamas concordaram com uma trégua humanitária de 24 horas em seu conflito com Israel na Faixa de Gaza, informou um porta-voz do grupo neste domingo, horas depois da retomada de combates entre os dois lados.

"Foi acordado entre as facções de resistência 24 horas de trégua humanitária", afirmou à Reuters o porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, acrescentando que a trégua começaria às 8h (horário de Brasília).

No entanto, no horário previsto, o som de pesado bombardeio israelense pôde ser ouvido dentro de Gaza e sirenes soaram em comunidades israelenses perto da fronteira, sugerindo que militantes palestinos haviam disparado mísseis contra eles.

Israel havia cancelado a própria trégua de 24 horas no início do dia depois que o Hamas lançou mísseis contra o sul e o centro de Israel. Médicos palestinos disseram que pelo menos 10 pessoas morreram na nova onda de ataques em Gaza.

Cerca de mil palestinos, a maioria civis e muitas crianças, foram mortos no conflito de 20 dias. Israel diz que 43 de seus soldados morreram, além de três civis.