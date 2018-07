Hamas admite explosão que matou 7 em Gaza foi acidental

O Hamas admitiu nesta sexta-feira, 13, que uma grande explosão ocorrida na Faixa de Gaza na quinta-feira foi causada por militantes que preparavam um ataque contra Israel. Pelo menos sete pessoas morreram - entre elas um bebê de quatro meses - e outras 50 ficaram feridas no incidente, que destruiu a casa de um importante militante do Hamas. "Membros da Brigada Ezzedine Al-Qassam estavam preparando uma operação da Jihad quando a explosão ocorreu", disse um comunicado emitido pelo Hamas. Logo após a explosão, o grupo afirmou que se tratava de um ataque aéreo de Israel, o que foi negado pelo Exército israelense. O grupo extremista retaliou lançando mísseis contra Israel, deixando uma mulher de 59 anos gravemente ferida. A casa de três andares em Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, foi totalmente destruída na explosão e pertencia a Ahmed Hamouda, um líder local das Brigadas Al Qassam, braço militante do Hamas. Na quarta-feira, o Gabinete de Segurança israelense afirmou que apoiaria a tentativa do governo do Egito de intermediar uma trégua na Faixa de Gaza. Na quinta-feira, Amos Gilas, do setor de segurança israelense, viajou para o Cairo para uma reunião com o chefe do setor de inteligência egípcio, Omar Suleiman. Mas, ao mesmo tempo, também deu instruções para o Exército se preparar para uma possível ação militar se as negociações fracassem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.