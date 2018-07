Hamas e Israel fazem acordo de trégua

Israel e o grupo Hamas chegaram a um acordo de trégua nesta terça-feira, informaram à BBC representantes do país e do grupo palestino. A trégua começará às 6h da manhã (0h, no horário de Brasília) na quinta-feira. O representante do Hamas disse que acredita que todos os integrantes do grupo em Gaza cumprirão o acordo, que foi obtido com esforço do governo do Egito. Uma autoridade israelense confirmou a trégua à BBC, mas disse que Israel está "esperando para saber se ela é séria". Israel e Hamas não mantêm contato direto. As negociações entre as duas partes acontecem por meio de representantes do Egito. Nesta terça-feira, pelo menos seis palestinos foram mortos em ataques aéreos de Israel no sul de Gaza. O grupo Jihad Islâmica disse que um míssil atingiu um carro que transportava cinco de seus integrantes perto de Khan Younis. Uma sexta pessoa teria morrido nas imediações. Israel confirmou os ataques contra o que chamou de "veículos transportando operadores do terrorismo". O Egito tenta negociar o fim da violência e a reabertura das fronteiras de Gaza entre Israel e o Hamas. Em uma segunda fase, o Egito quer negociar entre as duas partes a libertação do soldado israelense capturado Gilad Shalit e a abertura do principal ponto de passagem de Rafah para o Egito. O representante do Hamas Ahmed Yousef disse à BBC que espera que uma trégua entre as duas partes possa levar à reabertura de pontos de passagem de Israel a Gaza, além de aumentar a quantidade de suprimentos na região. Ele disse que o objetivo do grupo agora é tentar negociar uma troca de prisioneiros, além de uma rodada de discussões em Cairo entre as facções rivais palestinas Fatah e Hamas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.