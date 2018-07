Hamburgo bane processamento de lixo da Itália

A cidade alemã de Hamburgo suspendeu o processamento de lixo hospitalar italiano, depois de ter encontrado altos níveis de radioatividade. Um porta-voz disse que o nível de radioatividade do material é 80 vezes mais alto do que o normal, e seria necessário um caro tratamento para torná-lo seguro. O lixo em questão veio da região de Campania, que inclui a cidade de Nápoles, afetada por uma crise na coleta e processamento do lixo desde o ano passado. No mês passado, as estimativas oficiais apontavam para cerca de 50 mil toneladas de lixo não coletado na região da Campania, sendo que 5 mil toneladas nas ruas de Nápoles. A máfia local, a Camorra, também vem sendo responsablizada pela crise, por coletar lixo e despejá-lo ilegalmente, em locais inapropriados, no campo e nos arredores da cidade, em troca de dinheiro. Autoridades de Hamburgo afirmaram que não vão mais aceitar nenhum lixo vindo de Campania até receber garantias por escrito das autoridades italianas de que todo detrito tenha sido cuidadosamente checado para garantir sua segurança, antes de ser enviado à Alemanha. Os italianos, no entanto, afirmam que as remessas vão continuar normalmente, com mais trens previstos para partir para a Alemanha na semana que vem. A comissão criada para combater a crise do lixo em Nápoles afirma que já deu amplas garantias e detalhes das medidas adotadas para checar o lixo. Campania, com população de cerca de 6 milhões de pessoas, não tem usinas suficientes para processar seu próprio lixo. Dois incineradores estão em construção, mas as obras foram interrompidas por causa de investigações ligadas à corrupção que envolvem o governador regional, Antonio Bassolino, além de 27 outros suspeitos. As alegações incluem fraude, abuso de poder, quebra de confiança e questões ambientais. Segundo o governo local, há apenas um depósito viável para toda a região. Médicos de Campania já alertaram para os riscos de saúde pública por conta da falta de coleta. A exportação do lixo para ser processado na Alemanha parece uma das poucas maneiras seguras de lidar com a crise do lixo nas ruas de Nápoles, ainda não resolvida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.