Hambúrguer é vendido a US$ 175 nos EUA

Uma lanchonete de Manhattan, em Nova York, está atraindo muitos americanos que se dispõem a desembolsar US$ 175 (o equivalente a R$ 290) por um hambúrguer. O preço salgado tem várias explicações: o hambúrguer é feito com uma carne especial chamada carne de Kobe - extraída de vacas que têm uma dieta que inclui cerveja e saquê e recebem massagens diárias, num estilo de criação associado à cidade japonesa. A carne de Kobe, que seria mais macia do que outros tipos de carne tradicionais, é moída de forma grosseira e incluída no sanduíche com muitas trufas, inclusive na maionese, e queijo gruyère suíço. De quebra, o hambúrguer vem polvilhado com ouro. "Todos adoram (o hambúrguer). As pessoas voltam e pedem mais um. São pessoas que podem pagar por isso. Mas algumas pessoas vêm para dividir apenas um, para matar a curiosidade sobre o sabor", diz Heather Tierney, co-proprietária Wall Street Burger Shoppe. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.