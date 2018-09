Hambúrguer gigante com mais de 90 kg é preparado na Austrália

Chefes de cozinha australianos criaram um hambúrguer gigante.

O hambúrguer pesa 90 quilos, seis a mais do que o sanduíche que hoje aparece no Guinness World Records.

O hambúrguer levou 24 horas para ser feito, usando 84 quilos de carne moída, 120 ovos e 21 quilos de pão, e é decorado com quase dois quilos de alface, 16 tomates, um quilo e meio de beterraba e 150 fatias de queijo.

Para dar o toque final, o dono do restaurante em Sidney usou meio quilo de molho de churrasco.

O hambúrguer gigante ficará no cardápio do restaurante por um ano, mas quem quiser pedi-lo terá que chegar com o estômago vazio, e a carteira cheia. O sanduíche custará o equivalente a R$ 2,2 mil.