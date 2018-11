Hambúrguer gigante tem quase 2 kg de carne

Um restaurante em Orange County, no Estado americano da Califórnia, criou o hambúrguer Oh My God (Ó Meu Deus, em tradução livre).

Segundo o dono do restaurante The Catch, Joe Manzella, o sanduíche tem quase dois quilos de carne, meio pé de alface, dois tomates, uma cebola inteira, vários picles e dez fatias de queijo.

O OMG, como também é conhecido, é servido com quase um quilo de batata frita.

Ele custa US$39,95 (R$ 71) e pode alimentar até dez pessoas.