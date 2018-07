Hamilton assina com a Mercedes; Pérez vai para McLaren

A contratação de Hamilton, campeão mundial de 2008, acontece após a Mercedes-benz ter assinado um novo contrato comercial com a Fórmula 1, garantindo o comprometimento da equipe com o esporte a longo prazo.

Não foi divulgada nenhuma informação sobre o futuro de Schumacher.

O austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial da F1, será o novo presidente do conselho da equipe Mercedes.

Hamilton, de 27 anos, foi revelado no programa de jovens pilotos da McLaren ainda como adolescente e fez sua estreia na F1 em 2007, quando quase sagrou-se campeão logo em sua temporada de estreia -- terminou em segundo, atrás de Kimi Raikkonen (Ferrari).

O britânico conquistou o título no ano seguinte, mas desde então não conseguiu mais levantar o campeonato e está em quarto lugar nesta temporada, 52 pontos atrás do líder Fernando Alonso, da Ferrari, com seus corridas restantes.

(Por Alan Baldwin)