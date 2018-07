Hamilton bate no primeiro teste com a Mercedes

O britânico, campeão mundial de 2008, perdeu o controle do carro numa reta, passou pela brita e entrou de bico na barreira de pneus da curva 6 do circuito de Jerez, na Espanha.

As marcas dos pneus indicam que Hamilton, que saiu do carro aparentemente ileso, foi um mero passageiro no acidente, sem que o volante respondesse aos comandos.

O acidente levou ao acionamento das bandeiras vermelhas no circuito. Nas 15 voltas que completou, Hamilton fez o segundo melhor tempo do dia, com 1min19s519.

Após seis anos na McLaren, Hamilton está abrindo uma nova etapa em sua carreira na Fórmula 1, na qual deve se deparar com muitas dificuldades.

Seu colega de equipe, Nico Rosberg, completou apenas 14 voltas na terça-feira, primeiro dia dos testes da pré-temporada, pois teve problemas na parte elétrica, o que chegou a causar um rápido incêndio na traseira do seu carro.

(Por Alan Baldwin)