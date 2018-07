Hamilton bate tempo de Rosberg e garante pole em Cingapura

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, ficou com a sexta posição.

O britânico Hamilton, que está 22 pontos atrás de Rosberg a seis provas do final da temporada, correu o circuito de 23 voltas de Marina Bay Street em 1min45seg681, e seu rival de escuderia em 1min45seg688.

Daniel Ricciardo foi o terceiro mais rápido com o tempo de 1min45seg854 e garantiu a segunda fileira para a Red Bull ao lado do colega Sebastian Vettel, três vezes vencedor em Cingapura que cravou 1min45seg902 na quarta posição do grid de largada.

Fernando Alonso obteve o quinto melhor tempo para a Ferrari.