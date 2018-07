Hamilton consegue a 150ª pole da McLaren

O venezuelano Pastor Maldonado assegurou sua primeira largada na primeira fila com o segundo melhor tempo de sua Williams.

A pole de Hamilton foi sua terceira neste ano mas a comemoração teve vida curta, pois sua equipe disse-lhe para parar o carro imediatamente por conta de um problema não-especificado.

"É um pouco de preocupação", disse o chefe da equipe, Martin Whitmarsh.

Fernando Alonso da Ferrari assegurou o terceiro lugar no grid em sua casa, corrida que apenas uma vez em 21 anos foi vencida por um piloto que não largou na primeira fila, com o francês Romain Grosjean ao seu lado com a Lotus.

"Penso que é um dos melhores desempenhos que já tive", disse Hamilton, segundo colocado no ano passado, disse aos repórteres após os trabalhos da manhã.

"Aqui sempre foi um grande lugar para mim."

Maldonado, que disparou e fez o melhor tempo na segunda sessão, estava feliz por sacudir a ordem na primeira fila com a Williams, que não largava na primeira fila desde a surpreendente pole de Nico Hulkenberg no Brasil em 2010.

"Nós temos trabalhado duro tentando entender esses pneus e desenvolver nossos carros com eles, nós demos um bom passo à frente para esta corrida", disse ele.

O bicampeão da Red Bull e líder da temporada, Sebastian Vettel, se classificou em oitavo sem melhorar o tempo na última sessão.

"Em última análise, Sebastian não teve um grande ritmo esta tarde, talvez tenha sido o vento, mas você tem que olhar isso de duas maneiras", disse o chefe da equipe, Christian Horner.

"Ir para a corrida com quatro conjuntos de pneus novos é uma vantagem. Mark tem quatro sets de pneus novos e Sebastian usado de forma mais eficaz, Fórmula 1 é um jogo de estratégia."

Companheiro de Vettel, o australiano Mark Webber viu suas chances de uma terceira pole seguida na Espanha desaparecerem ao não conseguir tempo para a última sessão e se classificou em 12º lugar.

Ele ficou uma colocação abaixo do companheiro de Hamilton, o britânico campeão de 2009 Jenson Button, que também poderá mudar a configuração de seu carro com os pneus poupados para a corrida.

"Não sei o que deu errado. O dia inteiro eu disputei com equilíbrio", disse Button, que foi o terceiro no treino da sexta-feira.

"Eu penso que poderia ser razoavelmente competitivo e ao menos chegar no Q3 (a última sessão) mas não foi o caso."

Kimi Raikkonen larga em quinto pela Lotus com o mexicano Sergio Perez em sexto pela Sauber. Nico Rosberg ficou em sétimo pela Mercedes, e o companheiro Michael Schumacher em nono.

Na parte de trás, o indiano Narain Karthikeyan deixou seu destino nas mãos dos comissários da prova após não conseguir classificar sua HRT com o tempo mínimo de volta exigido.

Felipe Massa, da Ferrari, largará na 17ª posição e Bruno Senna, da Williams, sairá em 18º.