Hamilton consegue o melhor tempo no GP dos EUA; Massa sai em 3º O líder da tabela de classificação da Fórmula 1 Lewis Hamilton completou as três voltas mais rápidas do treino deste sábado para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, ficando 0.883s à frente do companheiro de Mercedes e rival na briga pelo título Nico Rosberg, que por sua vez sofreu com problemas no freio no início do dia.