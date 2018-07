Hamilton desbanca Alonso em treino livre de Cingapura

O britânico da Mercedes, que está 22 pontos atrás do companheiro de equipe Nico Rosberg com seis corridas faltando para o fim da temporada, fez a volta mais rápida em 1min47s490, desbancando o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, em apenas 0s133, no circuito com 23 curvas e 5.065 metros.

Daniel Ricciardo, da Red Bull, cruzou a linha com o tempo de 1min47s790, o terceiro melhor do dia, enquanto a segunda Ferrari na pista, guiada por Kimi Raikkonen, ficou à frente do tetracampeão mundial Sebastian Vettel entre os cinco melhores.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi apenas o 17º na segunda parte do treino, após ter terminado em 13º pela manhã.

Vettel, que dominou a prova em Cingapura pela Red Bull nos últimos três anos, teve seu tempo comprometido devido a um problema no motor no fim da primeira parte do treino que limitou a oito minutos seu tempo na pista na segunda etapa.