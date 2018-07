Hamilton diz não se distrair com 'bobagens' sobre seu contrato

Hamilton, cujo acordo com a McLaren termina no final da temporada, está no centro de uma avalanche de especulações de que ele está prestes a assumir o lugar de Michael Schumacher na Mercedes.

O campeão mundial de 2008 deixou todos coçando as cabeças depois de vencer o Grande Prêmio da Itália na semana passada, e neste domingo, em um visita promocional a Mumbai, disse que ainda não assinou com nenhuma equipe.

Ele também se recusou a estabelecer um prazo para chegar a um novo acordo.

"Não tenho um prazo. Meu foco está em tentar conquistar este campeonato", afirmou Hamilton aos repórteres em evento do patrocinador Vodafone às vésperas do GP de Cingapura do próximo final de semana.

Os boxes têm fervilhado de rumores desde o intervalo de agosto, e o mais recente relato vindo da Grã-Bretanha no domingo insinua que a McLaren sondou o mexicano Sergio Pérez, da Sauber, como possível substituto do britânico.

(Por Sudipto Ganguly e Abhishek Takle)