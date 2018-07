Hamilton diz que Rosberg o acertou de propósito

O incidente na segunda volta deixou Hamilton com um furo no pneu e no final o levou a abandonar a corrida, enquanto Rosberg terminou em segundo e estendeu sua liderança para 29 pontos.

Hamilton disse que o alemão, cuja asa dianteira raspou no pneu traseiro de Hamilton em uma tentativa fracassada de ultrapassagem, fez isso de propósito.

"Nós acabamos de ter um reunião e ele basicamente disse que fez isso de propósito. Ele disse que fez de propósito", repetiu o britânico. "Disse que poderia ter evitado. Disse que 'precisava provar um argumento'".

"Ele basicamente disse: 'Eu fiz isso para provar um argumento'. E você não tem que confiar apenas em mim. Vá e pergunte a (chefes da Mercedes) Toto (Wolff) e Paddy (Lowe), que também não estão felizes com ele", afirmou Hamilton.

"Eu fiquei amedrontado ouvindo a reunião. Você precisa perguntar para ele qual era o argumento que ele queria provar".

Rosberg separadamente disse aos repórteres que a colisão foi um acidente de corrida.

"Tivemos uma discussão, como é importante nessas circunstâncias, porque obviamente o que aconteceu custou vários pontos ao time", disse. "Esse é o foco principal e o maior problema de um dia como o de hoje".

"Infelizmente, não vou entrar em detalhes, não seria a coisa certa a se fazer. Temos que revisar e discutir como vamos em frente", completou.