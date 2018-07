Hamilton diz ter aprendido lição no Twitter

O campeão de 2008 da Fórmula 1 é um entusiasta do Twitter com 1,2 milhão de seguidores, mas muitas vezes se precipita no que escreve e atrai uma cobertura negativa da imprensa.

No mês passado, no GP de Bélgica, Hamilton gerou espanto pelo uso de termos rudes e por divulgar dados técnicos confidenciais da McLaren antes da prova. Button na ocasião se disse "desapontado" com o colega.

Nesta semana, um dia depois do GP do Japão, Hamilton acusou Button de tê-lo esnobado, mas depois retirou seu comentário, quando ficou claro que Button jamais havia seguido o colega no Twitter.

"Preciso erguer as mãos e dizer que cometi um erro. Às vezes fazemos isso no calor do momento, e você realmente não quer dizer o que diz, mas não há nada que eu possa fazer. Pedi desculpas, é isso aí, vamos em frente", afirmou ele a jornalistas.

"Talvez eu e o Twitter não nos demos tão bem. Eu gosto porque gosto de poder dividir as grandes experiências que eu tenho com os fãs, mas é um limite tênue. Muita gente entende mal, e sou um deles, e tomara que eu melhore nisso."