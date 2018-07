Hamilton é o mais rápido em treinos livres na China; Massa é 6o

O britânico completou 25 voltas no circuito de 5,4 km na sessão da tarde, para terminar o dia com o melhor tempo, em 1min38s315, superando o líder do treino da manhã, Fernando Alonso.

O líder do campeonato da F1, Nico Rosberg, da Mercedes, foi o terceiro do dia, ficando à frente da dupla da Red Bull Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel, e do brasileiro Felipe Massa, da Williams.

Apesar de terminar o dia como o mais rápido, as duas sessões de treinos da sexta-feira foram complicadas para Hamilton, que chega à China depois de ter ganho as duas últimas corridas e buscando ganhar três provas seguidas pela primeira vez.

O britânico se limitou a fazer nove voltas de manhã, depois que um problema na suspensão encerrou mais cedo sua sessão. O problema persistiu até a segunda sessão de 90 minutos, e Hamilton perdeu meia hora deste treino para que sua equipe trabalhasse para consertar o carro.

"Foi um dia muito difícil hoje, já que perdemos parte da sessão desta manhã, o que nos colocou um pouco para trás, mas ficamos satisfeitos em conseguir algumas voltas na segunda sessão, pelo menos", disse Hamilton após o treino.

"Nós não estamos muito felizes com o equilíbrio do carro no momento, por isso precisamos trabalhar nisso", completou o campeão mundial de 2008.

