Hamilton é penalizado no Japão e perde cinco posições no grid

"No último treino, notamos uma pressão anormal no óleo no carro de Lewis. Pensamos que tínhamos resolvido esse problema antes da sessão de treinos," disse a equipe em nota oficial.

"Nesta tarde, conforme ligamos o carro de Lewis em preparação para o treino, notamos que os sintomas se tornaram piores do que diagnosticamos originalmente. A decisão tomada foi de trocar a caixa de câmbio antes do treino classificatório e do Grande Prêmio. Por conta disso, Lewis vai ser punido e perderá cinco posições no grid da corrida de amanhã."

O treino classificatório não pôde acontecer no sábado por conta da forte chuva em Suzuka e foi adiado para a manhã do domingo no horário local (22h de sábado no horário de Brasília).

Hamilton, campeão em 2008, não conseguiu terminar três das suas últimas quatro corridas e só completou algumas voltas após bater no primeiro treino e ficar de fora de boa parte do segundo.

Como a maioria dos pilotos, ele não conseguiu estabelecer um tempo no treino de sábado.

Hamilton é o terceiro colocado na disputa, com 20 pontos atrás do líder Mark Webber, da Red Bull, com quatro corridas a serem disputadas, incluída a do domingo.