Hamilton é quem precisa se aproximar de mim, diz Massa

O piloto brasileiro da Ferrari confrontou Hamilton de forma ríspida após a corrida de Cingapura 10 dias atrás, depois que o piloto da McLaren recebeu uma punição de drive-through por ter provocado uma batida que furou o pneu traseiro de Massa.

"Eu não falei com ele. Tentei falar, mas ele não quis falar comigo", disse Massa a repórteres no Japão, onde acontece o próximo grande prêmio da F1, no domingo.

"Foi por isso que fiquei ainda mais decepcionado, porque se eu estivesse na situação dele, eu iria pedir desculpas. Eu estava decepcionado e tentei falar com ele (em Cingapura) sem a mídia. Então, quando eu o vi lá (dando entrevista para TVs após a corrida) eu fiz o que fiz", afirmou.

"Eu não vou falar com ele", acrescentou Massa. "Eu não fiz nada, para ser honesto, eu só tive um pneu furado na minha corrida, então (não tenho) que ir tentar falar com ele. Se ele vier falar comigo, tudo bem."

Hamilton, cujo estilo agressivo de pilotagem já causou bastante polêmica nesta temporada, disse que da parte dele o problema estava encerrado e que ele já tinha cumprido sua punição.

"Não acho que temos alguma coisa para falar", afirmou o britânico. "Tenho certeza que vou vê-lo ao longo do fim de semana e espero falar coisas normais."

Uma conversa de rádio entre Massa e o engenheiro da Ferrari Rob Smedley, que pediu ao piloto brasileiro antes do acidente para "destruir" a corrida de Hamilton enquanto o britânico se aproximava dele, reanimou a polêmica quando foi revelada esta semana.

O brasileiro minimizou o assunto, no entanto. "Claro que estamos competindo e isso acontece em todos os esportes", disse ele sobre a mensagem, que afirmou ter sido uma frase motivacional.

"Foi até engraçado quando eu vi isso (nos jornais)", disse Massa com sorriso no rosto. "Rob estava dizendo isso só para me motivar, e não para destruir a corrida de ninguém. Até porque eu não faria isso se ele pedisse."

Hamilton disse que soube da conversa de rádio de Massa, mas que não tinha nada a dizer.

No incidente em Cingapura, Massa interrompeu Hamilton quando o britânico concedia uma entrevista e, após dar um forte puxão no ombro dele, disse em tom irônico: "bom trabalho, muito bom trabalho".