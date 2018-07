Hamilton fará Mercedes avançar, diz Horner, da Red Bull

"A Mercedes tem registrado alguns tempos de virar a cabeça com a programação pela qual eles vêm operando", disse Horner, cuja equipe começa a temporada como favorita ao quarto título consecutivo nos mundiais de construtores e pilotos.

"Os carros deles parecem rápidos, e com Lewis entrando para a equipe eles vão naturalmente dar um passo adiante (...). Tenho certeza de que eles serão um fator nesta temporada. O desafio deles será sustentar isso por toda a temporada, já que nos últimos dois anos eles foram rápidos nos começo, ganhando a terceira corrida na China no ano passado."

No restante da temporada, no entanto, a Mercedes andou abaixo do ritmo das rivais, e terminou o ano em quinto lugar. Para 2013, a equipe trouxe o britânico Hamilton, que estava na McLaren - equipe pela qual estreou em 2007 e foi campeão no ano seguinte - para ser companheiro do alemão Nico Rosberg.