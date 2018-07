Hamilton faz o melhor tempo em treino livre na Rússia

Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, fez a melhor volta em uma manhã ensolarada com o tempo de 1min42s311 no circuito de Sochi, que passa por locais que foram utilizados nos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano, à frente de Hamilton.

O britânico, que tem 10 pontos de vantagem sobre Rosberg no campeonato após vencer as três últimas provas, assumiu o primeiro lugar da tabela de tempos na parte da tarde, com sua melhor volta em 1min29s630.

A segunda parte do treino foi interrompida a oito minutos do fim quando o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, parou com um problema no motor.

A Mercedes deve confirmar no domingo a conquista do título mundial de Construtores, com três corridas de antecedência, após ter vencido 12 das 15 corridas até o momento, com oito dobradinhas.

Hamilton, campeão mundial de 2008, busca sua nona vitória na temporada.