Hamilton faz o melhor tempo no 1o dia de treinos em Interlagos

Em sua melhor volta em um dia de calor e forte sol durante todo o período dos treinos em Interlagos, Hamilton obteve o tempo de 1min13s392, ficando à frente justamente de Vettel, da Red Bull, o vencedor da prova paulista no ano passado, que nesta tarde fez sua melhor volta em 1min13s559.

O companheiro do alemão na Red Bull, o australiano Mark Webber, que havia conquistado o melhor tempo na primeira parte do treino, ficou em terceiro, a apenas 0,027s de Vettel.

Felipe Massa, da Ferrari, foi o melhor brasileiro, em sexto, com 1min13s750, mas novamente foi mais lento que o companheiro de equipe Fernando Alonso, que ficou com o quarto melhor tempo. Entre eles, Michael Schumacher, da Mercedes, o quinto mais rápido.

Bruno Senna, que corre sob pressão para terminar o ano com um bom desempenho e aumentar suas chances de permanecer na Lotus Renault no ano que vem, ficou em 12o, uma posição atrás de seu companheiro de equipe, o russo Vitaly Petrov.

Rubens Barrichello, que também está na luta por um cockpit em 2012, ficou apenas em 18o, igualmente uma posição atrás do companheiro de time, o venezuelano Pastor Maldonado.

O bom tempo colaborou para duas sessões limpas de treinos, sem grandes incidentes. Na segunda parte, o mexicano Sergio Perez provocou uma bandeira amarela localizada, ao sair da pista e entrar pela grama, onde deixou a sua Sauber, mas o treino prosseguiu normalmente.

Alonso trocou o motor do seu carro após a primeira etapa dos treinos, mas optou por colocar um motor previamente utilizado no campeonato, em vez de um novo, mantendo-se assim dentro da sua cota de oito propulsores permitidos por temporada. Com isso, evitou perder 10 posições no grid para a largada no domingo, às 14h (horário de Brasília).

