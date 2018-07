Hamilton irritado após batida de Maldonado

O piloto da McLaren, campeão mundial em 2008, que começou a prova como líder do campeonato, lutava para manter o terceiro lugar quando ele e o venezuelano colidiram.

O britânico, cujo carro atingiu o muro, esmurrou o volante e o arrancou, arremessando para fora do cockpit em seguida.

Ele se acalmou ao falar com repórteres de TV em seguida, mas suas palavras medidas disseram mais de um piloto determinado a lidar com suas emoções em um dia em que caiu para a terceira colocação no campeonato.

"Um duro dia para nós, mas é a vida e você tem de lidar com isso", disse um sucinto Hamilton à BBC.

"Como sempre ponho meu coração e minha alma em uma corrida como essa. Você sempre tem altos e baixos e eu estou olhando para o GP de Silverstone."

O piloto da McLaren já se envolveu antes em um acidente com Maldonado, colidindo com ele no GP de Mônaco do ano passado e tirando o piloto da Williams da corrida.

Maldonado, surpreendente vencedor do GP da Espanha no mês passado, foi franco em suas opiniões acusando Hamilton de não "dirigir como um campeão".

"Ele tentou me tirar da pista," disse Maldonado.

"E ele não deixou nenhum espaço para que eu ficasse lado a lado. Eu passei por cima da chicane e não pude evitar o acidente.

"Eu não sei por que ele guiou daquela forma, ele estava lutando muito com os pneus, ele estava completamente perdido e naquele momento eu estava com um bom ritmo."

"Ele tentou um movimento agressivo para cima de mim."