Hamilton lidera primeiro treino livre no Brasil

O britânico, que conquistou o título mundial de 2008 em São Paulo e que chegou ao Brasil após vencer o GP dos EUA no último domingo, completou a volta mais rápida no circuito em 1min14s131, em um dia de sol, mas nublado.

O atual campeão Sebastian Vettel, o líder do campeonato que é o favorito para conquistar o terceiro título consecutivo no domingo pela Red Bull, foi o segundo mais veloz, apenas 0s009 atrás de Hamilton.

No entanto, o alemão de 25 anos estabeleceu seu melhor tempo usando os pneus Pirelli deste ano, enquanto Hamilton fez um teste com o protótipo do próximo ano.

O piloto da Ferrari Fernando Alonso, único adversário de Vettel na disputa pelo título mas 13 pontos atrás, foi o quinto na tabela de tempos, 0s261 atrás do piloto da McLaren.

O australiano Mark Webber (Red Bull) e o britânico Jenson Button (McLaren) ficaram em terceiro e quarto, respectivamente, com o brasileiro Felipe Massa, companheiro de Alonso na Ferrari, em sexto.

Alonso precisa terminar no mínimo no pódio na corrida de domingo para ter chance de conquistar seu terceiro título, enquanto Vettel precisa apenas de um quarto lugar para ser o campeão, independentemente da colocação do adversário espanhol.

Hamilton vai trocar a McLaren pela Mercedes na próxima temporada. Ele vai substituir o heptacampeão mundial Michael Schumacher, que vai se aposentar do esporte, pela segunda vez, após a corrida de domingo.