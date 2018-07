Hamilton lidera primeiros treinos para GP do Brasil

O britânico, que foi campeão em 2008 no circuito de Interlagos, em São Paulo, fez o tempo de 1min14s131 numa manhã ensolarada, mas com névoa. À tarde, com forte calor, ele percorreu o circuito anti-horário em 1min14s026.

Hamilton, de 27 anos, venceu o GP de domingo passado no Texas, Estados Unidos, e se despede da sua atual equipe em São Paulo. A partir de 2013, ele será piloto da Mercedes.

O piloto da Red Bull Sebastian Vettel, líder da temporada e favorito para se sagrar tricampeão, ficou com o segundo melhor tempo em ambos os treinos: 0s009 atrás de Hamilton pela manhã e 0s274 à tarde.

Fernando Alonso, da Ferrari, único piloto em condições de tirar o título de Vettel, foi quinto nas duas sessões: 0s261 e 0s566 atrás do líder, respectivamente.

O australiano Mark Webber foi terceiro de manhã e à tarde, enquanto Jenson Button, da McLaren, foi quarto na primeira sessão. Felipe Massa, da Ferrari, foi o quarto à tarde.

Para ser campeão no domingo, Alonso precisa pelo menos chegar ao pódio e torcer por um mau resultado de Vettel. O alemão conquista seu terceiro título consecutivo se chegar pelo menos em quarto lugar, independentemente da colocação de Alonso.

Hamilton fez toda a sua carreira da Fórmula 1 na McLaren e pode ter dificuldades para se adaptar à Mercedes, equipe que foi pouco competitiva neste ano e que teve como único bom resultado a vitória de Nico Rosberg na China.

Após chegar ao Brasil, Hamilton admitiu que a prova será emotiva e que talvez seja sua última chance de subir ao pódio em muito tempo.

Outra despedida do domingo será a do heptacampeão Michael Schumacher, que se aposenta pela segunda vez. Ele fez o 11o tempo com a Mercedes pela manhã, e melhorou para sexto na segunda sessão, à frente de Rosberg, e com Button como oitavo.

O alemão, de 43 anos, teve uma mensagem especial para os fãs no seu capacete: "A vida é paixão, obrigado por compartilhar da minha."

(Reportagem de Alan Baldwin)