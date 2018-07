Hamilton minimiza chance de título em 2013

Na sexta-feira fria e úmida que encerrou o segundo teste da pré-temporada no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o piloto britânico - campeão de 2008 - tratou de afastar qualquer otimismo.

"Acho que as pessoas estão nos colocando para cima no momento", disse Hamilton. "Realmente não vejo isso acontecendo no momento."

Ele observou que a equipe ainda está entre 1 e 2 segundos atrás do ritmo que as equipe andavam em 2012, "e as outras equipes já colocaram mais um segundo durante o inverno (boreal) então não ganhamos três segundos - isso é um fato".

"Tomara que até o final do ano tenhamos ganhado três segundos - é a nossa meta. Mas definitivamente não no começo", acrescentou.

Apesar do pessimismo, Hamilton fez o melhor tempo de um dia marcado por interrupções e bandeiras vermelhas. Por causa das condições atípicas, esses tempos não são considerados um indicador do desempenho na temporada.

(Reportagem de Alan Baldwin)