Hamilton se dispõe a fazer as pazes com Massa

"Se ele não quiser ser adulto sobre isso, então tudo bem", disse Hamilton a repórteres antes do Grande Prêmio da Coreia do Sul do fim de semana.

Hamilton e Massa se chocaram na pista nas últimas três corridas, a mais recente no Japão no fim de semana passado, quando o brasileiro cobrou mais uma vez que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tomasse medidas contra o inglês diante do que ele afirmou ser uma condução agressiva.

Fiscais da corrida em Suzuka investigaram o incidente, em que o carro de Massa perdeu uma asa dianteira enquanto os dois disputavam o quarto lugar, mas decidiram não tomar nenhuma medida.

Massa disse a repórteres em Yeongam que ele tinha falado com o diretor de corrida, Charlie Whiting, sobre Hamilton, e que não iria procurar o piloto para limpar o ar ou fazer qualquer queixa formal.

Hamilton, que bateu Massa na conquista do título de 2008 por apenas um ponto, espera que os dois possam fazer as pazes e seguir em frente.

"É claro que a situação não estará boa por algum tempo", disse Hamilton, preparando-se para a corrida número 700 da McLaren de Fórmula 1.

"Eu sempre tive respeito por Felipe e ainda tenho hoje, independentemente dos comentários negativos que ele está constantemente fazendo sobre mim."

"É fácil neste esporte, quando você é competitivo e no calor do momento, dizer coisas que talvez você não queira dizer", acrescentou o inglês de 26 anos.

"Mas, independentemente, eu tentei mostrar respeito, particularmente na última corrida. Lamento muito, muito mesmo. Eu realmente não o vi. Eu vi o replay hoje e ele estava até bem longe de mim, mas fora dos meus espelhos retrovisores."

"Eu acho que eu estive no lugar errado na últimas corridas", continuou Hamilton.

"Espero que no futuro possamos baixar nossas guardas e ele possa ser legal comigo novamente. Eu estou bem com ele, então eu não tenho problemas com ele."