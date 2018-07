Hamilton se diz 'imensamente feliz' apesar de tropeços da Mercedes

O britânico, de 28 anos, marcou apenas o sétimo melhor tempo do dia, e depois perdeu o controle do carro na curva 6 do circuito de rua de Albert Park, e foi parar no muro. A equipe atribuiu o acidente a um problema de carenagem que lhe impediu de virar totalmente o carro.

Nico Rosberg, companheiro de Hamilton na Mercedes, ficou em terceiro lugar, atrás das Red Bulls de Sebastian Vettel e Mark Webber. Antes do final do treino, no entanto, Rosberg parou com um defeito na caixa de câmbio.

Hamilton disse a jornalistas que a sexta-feira foi "um dia realmente bom, um dia surpreendentemente bom, realmente positivo".

"Obviamente houve alguns problemas, mas eles não foram difíceis de resolver. Acho que é cedo para dizer que somos ‘os melhores entre o resto', mas acho que definitivamente estamos por lá, o que realmente me deixa imensamente feliz".

O "resto" ao qual ele se refere são as outras equipes além da Red Bull, que parece superior às concorrentes.

Hamilton se transferiu para a Mercedes após seis temporadas na McLaren, período que inclui o título mundial de 2008.