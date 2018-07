Hamilton seria um campeão melhor, diz Ecclestone

O campeonato será decidido em Abu Dhabi, em 23 de novembro, e os dois pilotos da Mercedes são os únicos na disputa. Tudo será decidido pela pontuação dupla da etapa, pela primeira vez na história do esporte.

Ecclestone, chefe comercial da F1, afirmou ao site oficial da categoria (formula1.com), em uma entrevista realizada durante o GP dos EUA, semana passada, mas publicada neste domingo, que no começo da temporada esperava que Rosberg fosse o vencedor.

"Eu achei que ele se adaptaria melhor. E, da minha posição, achei que seria melhor para a Fórmula 1 ter um campeão mundial que consegue falar várias línguas", afirmou.

"Eu achei que se fosse haver alguma ajuda, e estou certo que não houve nenhuma, então talvez seria um pouco mais da equipe alemã para o piloto alemão. Então, sim, eu tinha certeza que Nico conseguiria."

"Particularmente, eu achava que Lewis seria um bom campeão. Ele é mais conhecido ao redor do mundo que Nico. Consequentemente, ele seria um campeão melhor para o esporte", completou.

Ecclestone, que recentemente completou 84 anos e comanda a categoria há décadas, disse que tem certeza que o campeão mundial de 2008 é mais conhecido ao redor do mundo que Rosberg.

"A maioria das pessoas nunca ouviu falar de Nico. Logo, Lewis seria um campeão melhor para o esporte", disse o britânico.

Hamilton venceu 10 corridas contra quatro de Rosberg antes do GP do Brasil, neste domingo, a penúltima etapa do torneio.

Rosberg tem sido melhor nos treinos classificatórios, no entanto, com 10 pole positions nesta temporada, conquistando o troféu pole, uma novidade introduzida nesta temporada, em Interlagos.