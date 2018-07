Hamilton tenta acabar com poles da Red Bull

O campeão mundial de 2008, que teve suas performances questionadas depois de cinco corridas seguidas sem um lugar no pódio, completou sua melhor volta no circuito de Yeongam molhado com o tempo de 1min50s828, no treino da tarde.

A Red Bull, que já conquistou o título de pilotos pelo segundo ano consecutivo com o piloto alemão de 24 anos Sebastian Vettel, começou todas as corridas desta temporada na pole position.

Hamilton, que não ocupa o primeiro lugar do grid há mais de um ano, espera acabar com isso no sábado.

"Seria ótimo conseguir a pole aqui amanhã", disse ele a repórteres. "Numa sexta-feira a gente não sabe o que eles estão fazendo, então hoje não significa nada. Mas eu acho que somos rápidos. Acho que nosso carro é bom", acrescentou.

"Jenson mostrou na última corrida que nós podemos ser muito, muito competitivos, então eu não tenho dúvida de que vamos desafiá-los."

Button, vencedor da corrida anterior no Japão e em busca de seu sexto pódio consecutivo, foi 0,104 segundo mais lento que Hamilton em uma sessão de 90 minutos. Ele teve problemas para conseguir aquecer os pneus dianteiros do carro.

Entre os brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) ficou em 7o, Rubens Barrichello (Williams) foi o 13o e Bruno Senna (Renault) ficou em 15o.