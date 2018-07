Hamilton vence em Cingapura; Button amplia vantagem para Rubinho

Hamilton, atual campeão, pilotou com brilho, largando na pole position com sua McLaren e cruzando em primeiro adiante da Toyota do alemão Timo Glock.

Vencedor no ano passado, Fernando Alonso chegou em terceiro para a conturbada Renault, que recebeu uma pena em suspenso após o escândalo envolvendo o brasileiro Nelsinho Piquet na prova noturna inaugural de 2008.

Enquanto Hamilton saía do cockpit para beijar sua namorada, a cantora Nicole Scherzinger, e abraçar seus mecânicos, o também britânico Button comemorava ter saído da 11a posição do grid para terminar em quinto. Seu maior rival, o brasileiro e companheiro de equipe Rubens Barrichello, foi o sexto colocado após largar com sua Brawn na nona posição.

A Brawn ficou mais perto do título no campeonato de construtores em sua primeira temporada, já que a Red Bull desperdiçou sua oportunidade de reduzir a diferença entre as duas equipes.

Sebastian Vettel, da Red Bull, largou ao lado de Hamilton na primeira fila, mas uma penalidade por passar acima do limite de velocidade nos boxes em sua segunda parada tirou as esperanças do alemão de vencer a corrida. Ele teve que se contentar com a quarta colocação.

Seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, bateu no final do retão após 45 voltas.